L’ho vista morire Sharon Verzeni svolta dopo 3 settimane dall’omicidio | una testimone si fa avanti

(Di domenica 25 agosto 2024) “Fino all’ultimo,ha cercato disperatamente di chiedere aiuto”. A riferirlo è una donna di 59 anni, residente in via Castegnate a Terno d’Isola,oculare degli ultimi istanti di vita di, la barista uccisa a coltellate pocola mezzanotte del 30 luglio scorso. La donna è già stata ascoltata dai carabinieri, ai quali ha fornito dettagli considerati rilevanti per il proseguimento delle indagini. Questa è la seconda testimonianza raccolta sull’omicidio di. Nei giorni precedenti, un anziano di 76 anni, che al momento del delitto si trovava sulla terrazza della sua abitazione, è stato interrogato. I carabinieri ritengono che l’uomo avrebbe potuto vedere l’assassino fuggire, ma lui afferma di non aver notato nulla di rilevante quella sera, ed è ora indagato per falsa testimonianza.