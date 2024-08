l’amore tormentato con Roger Vadim e la passione per Jean-Louis Trintignant | storia di un triangolo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 25 agosto 2024) L’effetto domino del: come è iniziato il viaggio di Brigitte Bardot Le storie d’amore possono essere come i domino: un momento si collega all’altro e il vero vincitore rimane un mistero. Questa particolareinizia nel 1949, appena quattro anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Parigi era viva di una nuova libertà e il mondo della moda stava rifiorendo. Madame Hélène Lazareff, la direttrice della rivista Elle, chiese a un’amica, una donna benestante, se la sua bellissima figlia potesse essere fotografata per la pubblicazione. Inizialmente esitanti, i genitori alla fine acconsentirono Quella ragazza quindicenne era Brigitte Bardot, che presto onorò la copertina di Elle. Ciò catturò l’attenzione del regista Marc Allégret, che la invitò a un provino. Sebbene i suoi genitori fossero riluttanti, cedettero ancora una volta.