La serie Bad Monkey resuscita la musica di Tom Petty e se piace è anche per questo

(Di domenica 25 agosto 2024) Bad, la nuovaApple di Bill Lawrence con Vince Vaughn, apre con uno statement, “Quello che accomuna le storie di pesca è che iniziano sempre su una barca” e una canzone, American Girl di Tom. Un indizio sul perché sia stato scelto proprio un brano dell’artista scomparso nel 2017, ce lo fornisce la battuta successiva: “Era una giornata di caldo torrido in Florida” e, che in Florida ci era nato - a Gainesville, per la precisione - da quelle parti resta a tutt’oggi una leggenda. Tant’è che Lawrence non si limita a “citarlo”, ma gli costruisce la colonna sonora dellaattorno, dando vita a un vero e proprio album di cover delle sue canzoni più famose.