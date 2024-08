In quattro su una Smart che si ribalta morta una bambina di 8 anni a Giugliano nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Le cause dell’incidentele che si è verificato questa mattina ain Campania, nel, sono ancora da determinare. In via Domitiana, unaFortwo (che prevede due passeggeri) con a bordopersone (una coppia con due figlie) si èta. Una delle bambine, di ottoappena, èa causa dell’impatto. Un’altra minore di 16è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture; la madre è in osservazione nello stesso ospedale mentre per l’uomo alla guida qualche escoriazione. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Sul posto i carabinieri. L'articolo Insu unache siunadi 8nelproviene da Il Fatto Quotidiano.