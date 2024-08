Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah tuona contro Israele | Superate tutte le linee rosse Ma nessuno vuole un allargamento della guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024), ma non sembra intenzionato a scatenare un conflitto regionale dopo i bombardamenti “preventivi” dello Stato ebraico in Libano che hanno provocato tre vittime. Il capo diha infatti accusato il governo di Benjamin Netanyahu di aver sorpassato “le“, specificando che la rappresaglia del Partito di Dio è arrivata solo adesso, dopo settimane di raid, “per non minare i colloqui al Cairo su Gaza“. La ritorsione è avvenuta comunque entro certi paletti, ha spiegato ilsciita nel suo discorso atteso per tutta la giornata di domenica: “Non abbiamo colpito i civili” perché nénédicono di volere un conflitto regionale.