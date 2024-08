Ho bisogno di relax per realizzare il mio oro alle Olimpiadi Sono semplice mi piace divertirmi e stare con gli amici | Nicolò Martinenghi si confessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Capelli biondi, sorriso da latin lover, testa fissa sull’obiettivo., per tutti Tete, è stato uno dei protagonisti delle2024. Sia per le ben note abilità sportive, ma anche per il fascino e il carisma che da sempre caratterizzano il giovane nuotatore varesino. È stata la prima medaglia d’oro delle 12 conquistate a Parigi, dando così il via a una delle spedizioni olimpiche più decorate della storia d’Italia. Insomma, Tete ha dato uno schiaffocritiche e si è preso in mano il suo destino, raggiungendo il suo sogno più grande. “Orain pace con me stesso – spiega il nuotatore a La Gazzetta dello Sport – Non devo rincorrere più qualcuno o qualcosa”. Quel qualcosa a cui fa riferimento è la medaglia d’oro, che Tete ha sempre sognato, ha sempre voluto stringere tra le sue mani e vederla appesa al collo.