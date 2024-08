Governo Salvini | Polemica ius scholae chiusa avanti fino al 2027

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 agosto 2024) ROMA – “Vi do la garanzia che per me ognie ilvaal, nessuno riuscirà a dividere il centrodestra, sarebbe delittuoso far vincere il centrosinistra”. E’ quanto ha dichiarato Matteo(foto), leader della Lega e vice premier, a proposito delle polemiche nella maggioranza riguardo alla legge sulla cittadinanza.critica alcuni giornali per il resoconto fatto della situazione nella coalizione: “Se devi leggere cose totalmente fantasiose, tanto vale che compri Topolino invece che Repubblica”, ha concluso il vice presidente del consiglio. L'articolo: “iusal” L'Opinionista.