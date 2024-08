Gianmarco Tamberi si toglie un sassolino | Un attimo che bevo l’unico bicchiere di giornata A cosa si riferisce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha vinto la gara di salto in alto a Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è imposto in questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante, tornando al successo dopo la colica renale che gli ha impedito di essere protagonista come avrebbe voluto ai Giochi di Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano ha valicato 2.31 metri al secondo assalto e si è poi cimentato addirittura in assalti a 2.38 e 2.40.ha ribadito di essere un autentico talento e che è il migliore saltatore in circolazione, ma purtroppo il noto problema fisico che lo ha debilitato un paio di settimane fa non gli ha consentito di battagliare in maniera concreta per la conquista della seconda medaglia d’oro a cinque cerchi.