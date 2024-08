Follia in strada la manovra choc e lo schianto | l’incidente è costato la vita a un 30enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Unaazzardata, è questa l’ipotesi alla base delche ieri, 24 agosto, èlaalAlessio Pessina. Lo scontro tra la moto di Pessina e un’auto si è verificato a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. All’incrocio fra via Olmo e la provinciale 120, di fronte al complesso di Cascina Olmo. Ancora da chiarire la dinamica esatta. Sul posto non ci sono telecamere e quindi la polizia locale, intervenuta sul posto insieme al personale del 118, sentirà le due persone a bordo della vettura. >> Crolla a terra all’improvviso, Giuseppe muore a 24 anni. Era in vacanza con gli amici: cosa gli è successo Si tratta di marito e moglie di 77 e 72 anni che doposono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaelle.