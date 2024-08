Caso al Milan gesto di Leao contro i tifosi | la versione dell’attaccante | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilè già in crisi. La squadra di Fonseca è reduce dalla brutta sconfittail Parma e in due partite ha conquistato appena un punto. Il tecnico è finito nel mirino in particolar modo per la disastrosa fase difensiva. In casa rossonera è scoppiato anche il. Le telecamere hanno ‘pizzicato’ il portoghese portarsi il dito alla bocca come a zittire i propri. Ladi“Ilnon è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud, perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veriche ci accompagnano nei momenti difficili. Ilè andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore delentra in campo per giocare male apposta. Onoriamo questa maglia dall’inizio alla fine di ogni partita.