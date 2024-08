Cane accende i fornelli e scatena l’incendio Arrivano i pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) RIPALTA ARPINA (Cremona) Tutta colpa dell’esuberanza deldi casa. Allarme la notte tra venerdì e ieri a Ripalta Arpina dove, in via Molini, ha preso fuoco il piano cottura della cucina. Sono arrivati i vigili del fuoco di Crema, era l’1.30 passata, che rapidamente hanno spento le fiamme prima che potessero fare danni anche alla restante parte della stanza. Quando isono arrivati nella casa, il fuoco stava interessando il solo piano cottura e in pochi minuti i vigili lo hanno spento. Mentre si apprestavano a capire che cosa avesse potuto originare, è arrivato ildi casa, un quattro zampe di buona stazza e la proprietaria ha spiegato quel che era successo.