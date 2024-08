Bini | Inter col Lecce il minimo indispensabile Taremi farà bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’ex nerazzurroha commentato la prestazione con vittoria dell’contro il. Poi un accenno anche su Mehdi. VITTORIA AGEVOLE – Graziano, su Radio Sportiva, ha commentato in questo modo la vittoria di ieri dell’contro il: «Serviva una vittoria, non è stata una grande partita, ma siamo ancora all’inizio e la squadra non è ancora giustamente al 100%. Ma vanno tre punti buonissimi, conquistati senza sforzarsi più di tanto. I cambi di Inzaghi sono stati fatti per far respirare e recuperare gente. E’ stata una partita gestita, non spettacolare. Ma solida per l’, perché ha speso il. Non è che si può pretendere di essere in forma adesso, altrimenti sarebbe un disastro».