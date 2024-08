Bersani | Vannacci? Inaccettabile che nel 2024 ci sia uno con le stellette che dice chi è normale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) (Agenzia Vista) Reggio Emilia, 25 agosto"A parlare disi fa propaganda? Come se queste cose non esistessero nel Paese. Non è accettabile in un Paese moderno nelnon potrei mai accettare che ci sia qualcuno che decide chi èe chi non è, per di più con le. Io non spero di convincere quelli che votano, ma non dispero di levargli un po' dell'acqua in cui nuotano" così Pierluigiintervenendo alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia. Courtesy: Youtube Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev