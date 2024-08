Atletica Leonardo Fabbri va oltre i 22 metri in Diamond League | l’Azzurro è terzo a Chorzow

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

25 agosto 2024 – Lanciai 22il campione europeo di Roma, impegnato nella Wandadiin Polonia, ha realizzato la misura di 22,03, agguantando i fortissimi avversari americani. L'atleta tricolore ha conquistato la terza posizione. La seconda piazza è andata al tre volte oro olimpico Ryan Crouser (22,12), mentre la prima posizione è stata conquistata dal tre volte argento a cinque cerchi Joe Kovacs (22,14). Il prossimo appuntamento perè il Golden Gala allo Stadio Olimpico, del prossimo 30 agosto.