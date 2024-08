Atalanta a Torino per consolidare le nuove certezze Con due armi in più

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024). Quattro messaggi al campionato per iniziare nel migliore dei modi la stagione. L’ha già messo alle spalle il poker rifilato al Lecce al Via del Mare sei giorni fa, nell’esordio stagionale, e ora punta ad una nuova partita lontano da Bergamo, a, seconda di tre trasferte in attesa che al Gewiss Stadium venga completato il cantiere e si possa giocare di fronte ai quasi 25mila spettatori a partire dalla metà di settembre, per il match sul campo della Fiorentina. A proposito di cantieri e lavori in corso, l’, di fatto, in questo momento è assolutamente ‘work in progress’. Lo dimostrano le assenze di Ademola Lookman e quella ormai ricorrente di Teun Koopmeiners. Il nigeriano non è ancora stato del tutto reintegrato dopo la mancata convocazione di Lecce, mentre l’olandese non si vede ormai da giorni.