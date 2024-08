Assegni di vecchiaia Spesa di 1 368 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) FERRARA La provincia di Ferrara è, notoriamente, una tra le più anziane del Belpaese. Situazione che comporta, inevitabilmente, la presenza di un cospicuo numero di pensionati. Con un divario tra redditi da pensione e da lavoro che si è sempre più assottigliato, fino a scomparire. Anzi i redditi da lavoro andare in perdita.. Prendendo in esame glipensionistici relativi al 2022 – l’ultimo dato ufficiale fornito dall’Inps - notiamo che in provincia di Ferrara, i pensionati che percepiscono uno o piùdisono 63.521, per un totale di soldi sborsati dall’ente previdenziale di un miliardo e 368mila euro e un reddito da pensione medio annuo che è di 21.542 euro. E anche in questo caso, come purtroppo accade ancora per gli stipendi, glipagati ai maschi sono è più elevati di quelli erogati alle donne.