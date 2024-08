VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo dell’ottava tappa | Roglic festeggia a Cazorla e recupera su O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Doveva essere la suae Primoznon ha mancato l’obiettivo. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha fatto sua l’ottava frazione della, trionfando sulin salita a. Una salita perfetta per le caratteristiche dello sloveno, che ha attaccato fin dalle prime rampe e sul quale è riuscito a tenere solo lo spagnolo Enric Mas. Nelin volata non c’è stata storia, connettamente superiore e che alla fine ha preso quasi un minuto sul leader della generale Ben. Otto uomini hanno preso in mano l’iniziativa nella prima fase di gara: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck),Oier Lakzano (Movistar Team), Ion Izagirre (Cofidis), Sam Oomen (Lidl – Trek) e Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels).