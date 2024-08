Truffa del resto al supermercato I carabinieri denunciano un 45enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Va al, compra un prodotto da 2 euro e 20 centesimi e guadagna 48 euro conladel. Ma il responsabile, unstraniero già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e denunciato daidella stazione di Sarnano. Si tratta di un trucco che il cliente-ladro dalla mano lesta mette in pratica alla cassa, ottenendo più soldi di quanto dovuto. Ildoveva pagare un prodotto del valore di 2 euro e 20 centesimi. Ha mostrato una banconota da 50 euro, poi ha cominciato a distrarre la cassiera mandandola in confusione: mentre le parlava, ha tirato fuori una moneta da 20 centesimi, apparentemente consegnata per agevolare l’elargizione del. Quando la cassiera ha chiesto anche la banconota, l’uomo ha dichiarato di averla già data, mentre invece l’aveva rapidamente rimessa nel portafoglio.