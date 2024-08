Traffico Roma del 24-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare consolari più intenso ildirezione litorale sorelli a Colombo e fontina al senza problemi circolazione agevolata al fermo dei mezzi pesanti quelli con peso superiore a 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16 E certo io utilizzerei dalla legge domani domenica 25 agosto invece sarà dalle 7 alle 22 al Prenestino via Ettore Fieramosca è chiusa alper lavori riqualificazione del sottovia ferroviario la strada è chiusa in direzione di via di Casal Bertone trasporto pubblico abbiamo la linea a della metropolitana in funzione soltanto nella tratta termini Anagnina E così sarà fino a tutto domani domenica 25 di agosto la tratta termini Battistini e quindi chiusa l’utenza adesso guidata bus lungo il percorso nello specifico della linea ma6 che lavori in corso è chiusa totalmente la stazione di ...