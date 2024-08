Tennis è già finita la relazione tra Sinner e Kalinskaya? Lei ha smesso di seguirlo sui social

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 agosto 2024) Potrebbe essere già terminata latra il numero uno del ranking Atp, Jannik, e lata russa Anna. Qualcuno ha notato che lei hadi seguire suil’italiano che, invece, resta più generoso in termini di mi piace alle sue foto. Inoltre, da quando è scoppiato il caso doping, i due non sarebbero mai apparsi insieme in pubblico. In quella che forse è la fase più dura della breve – ma luminosa – carriera di, aumentano le voci su una possibile separazione. Anche perché pare chenon abbia seguito l’altoatesino – reduce dalla vittoria a Cincinnati e testa di serie numero uno agli Us Open, che stanno per iniziare – nella trasferta americana.