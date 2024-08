Taremi per un doppio esordio da mille e una notte | Inter è abituato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Staseradidal primo minuto e a San Siro per-Lecce. L’iraniano è una garanzia in queste occasioni. SCALPITA – Per una prima assoluta dae una. È questo che sogna Mehdi, che questa sera giocherà per la prima volta da titolare a San Siro davanti a oltre settanta mila spettatori. In assenza di Lautaro Martinez, Inzaghi opterà proprio sull’attaccante iraniano per affiancare Marcus Thuram in-Lecce. Dalla Thu-La alla Thu-Ta. Nonostante l’esperienza da vendere, un briciolo di emozione questa sera trasparirà sul volto del nazionale dell’Iran. D’altronde giocare ed esordire a San Siro, la Scala del Calcio, non è cosa di tutti i giorni. Qualche tremolio iniziale e poi tutto passerà. Contro il Lecce, l’è chiamata al riscatto, per dimenticare il pareggio amaro e beffardo sul campo del Genoa.