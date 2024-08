Storie e aneddoti Il paese in piazza sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Uninper stare insiemeleper tramandare alle giovane generazioni la storia del territorio, per raccontaree per valorizzare le tradizioni e valorizzare il turismo. Domani sera alle 21 nelladeldi Valpromaro prosegue il viaggio letterario itinerante “il campanile“. Valpromaro si racconta:di vita e di antiche tradizioni. La piccola frazione collinare culla di storia e di accoglienza scende in. L’evento è condotto dalla scrittrice Luciana Mei alla presenza di Alberta Puccetti, assessora comunale, e di Mirco Lazzeri, presidente del comitato di rappresentanza locale di Gualdo, Montigiano, Pieve a Elici e Valpromaro. Partecipa alla serata anche Mariangela Santarini attrice. "Abbiamo organizzato questo incontro per raccontare ai giovani la storia del nostroper non perdere cosa ci appartiene.