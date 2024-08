Scomparsa da giorni Non ci sono tracce della donna di 89 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)di 89mercoledì pomeriggio al passoForcora continuano a non essercidopo duedi ricerche. Nonostante l’impegno e il numero significativo di squadre di soccorso che la sta cercando dal mattino fino al tramonto, l’anziana di Maccagno uscita, mercoledì pomeriggio 21 agosto, assieme al figlio per andare a cercare funghi non si sa ancora che fine possa avere fatto. E col passare delle ore e deicrescono pessimismo e apprensione sulle sue sorti. Il figlio, il primo ad avere dato l’allarme, ha spiegato ai vigili del fuoco e poi a carabinieri, Protezione civile e soccorso alpino, di essersi distratto per qualche secondo e di averla persa di vista mentre si erano incamminati nel bosco. Quando ha alzato lo sguardo, la madre non c’era più. Ha iniziato a gridare il suo nome e a cercarla nel raggio del percorso che insieme avevano compiuto.