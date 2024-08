Salem' s Lot | il film tratto dal libro di Stephen King salta l' uscita in sala ecco quando uscirà in streaming

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Il nuovo adattamento dall'omonimodi's Lot, non verrà proiettato nella sale main. A marzo un portavoce della Warner Bros. aveva rilasciato una dichiarazione in cui affermava che "nessuna decisione" era stata presa riguardo al futuro dell'di's Lot, il prossimo adattamento cinematografico dell'omonima opera di. Sono passati quattro anni dalla fine della produzione di questo titolo. Lo stessoaveva precedentemente condiviso la sua opinione, per lo più positiva, sul, descrivendo lo stato del progetto come "accantonato". L'autore aveva persino lanciato un appello sui social affinché il titolo venisse distribuito, visto che la Warners non sapeva cosa farne.approva's Lot: "Sembra diretto da John