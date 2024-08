Reggiseno addio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Lontani i tempi dove Agnes Sorel - la favorita di re Carlo VII di Francia - veniva ritratta con un seno scoperto dal pittore Jean Fouquet, così come quelli in cui la filosofa e matematica Émilie du Châtelet - ricordata come l’amante di Voltaire - indossava abiti scollati per lasciar scoperti i capezzoli e Paolina Bonaparte giocava con provocanti trasparenze, arrivando persino a colorare i propri capezzoli con un blush scuro per darne risalto, la nudità femminile riesce ancora a rappresentare un atto quasi rivoluzionario. Secondo l’ex direttrice della rivista di moda Allure, Rachael Wang, la pratica di non indossare unsarebbe «vecchia quanto il femminismo». E la storia ne dà conferma. I primi movimenti femministi, dove la liberazione del corpo femminile era al centro del dibattito risalgono agli anni Sessanta. La 42esima edizione del concorso di Miss America ne è un esempio.