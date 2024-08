Palacios già domani a Milano! L’Inter stila tutto il programma – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)è praticamente un giocatore del. Il ragazzo argentinoarriverà a, secondo i colleghi di Sport Mediaset. Poil’iter per arrivare all’annuncio ufficiale. SBARCO –fatto per Tomasal. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset,l’argentino sbarcherà a. Poi lunedì farà le visite mediche con il club per poi andare in sede per mettere la firma sul nuovo contratto con. Affare da 6,5 milioni di euro più bonus. Il giocatore è stato decisivo perché sia l’Independiente Rivadavia che il Talleres, i due club proprietari del cartellino, avevano contatti anche con la Bundesliga. Maha voluto solo. Ora prevista la partenza verso l’Italia. Simone Inzaghi abbraccerà il suo nuovo braccetto mancino.