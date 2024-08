Non dobbiamo dubitare del campione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Leo Turrini Per la serie: mai una gioia. Noi italiani abbiamo aspettato per oltre mezzo secolo l’apparizione di un fuoriclasse sui campi del tennis. Intere generazioni hanno atteso si materializzasse finalmente l’erede di Adriano Panatta. La messianica pazienza è stata premiata quando un formidabile giovanotto alto atesino ha cominciato a conquistare trofei, compresa la mitica Coppa Davis. E adesso, quasi passando all’improvviso dal sogno all’incubo, eccoci qua: Sinner è sfiorato, lambito, coinvolto in una complicatissima storia che mescola sospetti e certezze, mentre sullo sfondo si staglia il fantasma del doping e nell’aria si respira l’odore acre dello zolfo. Ora, delle due l’una. O crediamo alla versione del, alle sue spiegazioni, alle stesse conclusioni assolutorie cui, almeno sin qui, sono pervenute le autorità.