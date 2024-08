Naufragio Palermo disposte autopsie su vittime Bayesian | pronti avvisi garanzia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) Porticello (), 23 ago. – Individuato e recuperato oggi, 23 agosto, dopo cinque giorni di ricerche, il corpo senza vita dell’ultima dispersa deldel veliero britannico, la 18enne Hannah Lynch, figlia del magnate Mike Lynch che aveva organizzato la vacanza in barca. Anche il corpo della ragazza era all’interno dello scafo del veliero affondato a 50 metri di profondità. La ragazza è rimasta intrappolata, come le altre, dentro una delle cabine. Le ricerche, andate avanti senza sosta, sono state “molto complesse”, continuano a ripetere i vigili del fuoco che in questi giorni hanno riportato a riva anche il corpo del padre della ragazza e quelli del presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, di sua moglie Judith, del legale di Lynch, Chris Morvillo e della moglie Nada, designer di gioielli.