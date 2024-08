Napoli con Lukaku sono 110 i milioni spesi sul mercato senza ancora i soldi di Osimhen CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024) Con l’acquisto di, ilha speso in questa sessione di110di eurocedere. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Il nigeriano doveva finanziare il. Invece, per adesso, si rivela solo un ostacolo alla ricostruzione del. La sconfitta contro il Verona ha ha dato un’accelerata aldelScrive il Corriere della Sera: Ilcon l’acquisto diha finora impegnato 110nelin entrata,cedere, l’idea è dare a Conte una squadra che possa ripartire e mettersi alle spalle i disastri della scorsa stagione. La sconfitta col Verona ha dato un’accelerata, adesso sei giorni per le cessioni ed eventualmente l’acquisto di Gilmour a centrocampo.