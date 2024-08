Malattia di Lafora la storia di Andrea | Speranza di terapia negata in Lombardia L’appello dei genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 agosto 2024 –e Carola: un ragazzo e una ragazza uniti dallama divisi dalla sanità. I due giovani scoprono di essere affetti dalla rarissimadi, un’epilessia mioclonica progressiva rara, di origine genetica, che esordisce nell’infanzia con atassia, crisi epilettiche e declino cognitivo. Unache stava ‘spegnendo’ Carola, ma che nel 2022, a 17 anni, è riuscita a far rallentare grazie a un tentativo di, concesso dalla Regione Lazio. Una possibilità che ad, che vive in, viene invece preclusa. Carola e laIn principio lasi era accesa per Carola, studentessa di Fiumicino.