Maccagno l’anziana scomparsa nei boschi da tre giorni L’appello dei figli | aiutateci a trovarla

(Di sabato 24 agosto 2024)(Varese), 24 agosto 2024 – “a ritrovare la nostra mamma”. È il disperato appello lanciato daidella donna di 89 annial passo della Forcora mercoledì 21 agosto mentre si trovava perassieme alo per cercare funghi. A distanza di treormai – l’allarme e le successive ricerche sono scattati la sera di mercoledì – e nonostante il gran numero di squadre specializzate impegnate nelle ricerche, di Giuseppina Bardelli, questo il suo nome, non c'è traccia. “Nostra madre aveva con sé un cestino di vimini per metterci dentro i funghi – raccontano disperati e con l’ansia che si può provare quando non si sa che fine abbia fatto un proprio caro –. Era vestita con una maglietta bianca, dei pantaloni blu e indossava degli scarponcini. Chiunque l’abbia vista, si metta in contatto con i carabinieri per favore”.