L’Ucraina affonda navi e attacca la Russia ma la grande battaglia sarà nel Donbass

(Di sabato 24 agosto 2024) L’incursione nella regione russa di Kursk ha conferito nuovo slancio alla causa ucraina. Mentre lasi adopera per concentrare forze sufficienti per respingere “l’invasore invaso”, le truppe di Kiev allargano il fronte d’offensiva con sciami di droni su altre città russe (anche verso Mosca) eno una nave nemica al largo della Crimea. L’obiettivo ucraino, almeno uno dei principali, è chiaro: mettere pressione sul Cremlino e disperderne la forza d’urto, costringendolo a difendersi più che adre. Mosca però è una potenza industriale e demografica di gran lunga più attrezzata e si muove su più fronti, senza mollare in primo luogo il. Luogo in cui si svolgerà ladi questa fase della guerra, precisamente nella zona di Pokrovsk.