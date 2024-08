La polizia salva 5 bambini in un campo rom di Milano | irreperibili i genitori li custodiva una 45enne romena

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) Cinquedi età compresa tra uno e sei anni vivevano in una baracca di unrom disenza corrente elettrica e un bagno funzionante. I loro, che a detta di chi li teneva in custodia, unache è stata denunciata, non sono reperibili. A scoprirli gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, nel corso di un sopralluogo nelrom.ti 5nelrom di(il più grande ha 6 anni) La donna ha spiegato di provvedere ai 5(quattro femminucce e un maschietto) chiedendo l’elemosina al proprio sostentamento e a quello dei piccoli, che le sarebbero stati affidati dache sono temporaneamente impossibilitati a prendersene cura perché detenuti in istituti di pena, ad esempio, o perché all’estero.