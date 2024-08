Inzaghi | Contento se resta Correa? Sì! Lautaro Martinez le condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Prima volta in sala stampa al Meazza nel post partita perin questa stagione. Dopo Inter-Lecce, il tecnico ha tenuto la consueta conferenza. CONFERENZAPOST PARTITA INTER-LECCE Avete risposto al pareggio di Genova. Come sta l’Inter? Chiaramente il calcio d’agosto è difficile per tutti. Avevo grande fiducia per come ho visto la squadra allenarsi: sabato a Genova non avevamo vinto la gara ed eravamo arrabbiati, però la squadra aveva fatto bene. Avevamo messo in campo una buona gara, con degli errori gravi in occasione dei gol del Genoa. Però avevamo incontrato una squadra che ha fatto una buona gara, così come il Lecce che aveva giocatori insidiosi. La squadra è stata concentrata come piace a me, ha giocato un buon calcio.