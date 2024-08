Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni autunno | il papà di Elvira ostacola la love story con Salvatore

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 24 agosto 2024) Le nuovesulla nona stagione Ilpreviste nel corso della stagione autunnale su Rai 1 rivelano che la storia d’amore traedincontrerà qualche ostacolo. I due saranno pronti a vivere la loro relazione alla luce del sole e mostreranno di essere follemente innamorati, ma – dopo un primo momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto – la venere dovrà fare i conti con suo padre, che si dimostrerà tutt’altro che entusiasta per questa nuova relazione.Il: momento d’oro perLa ripresa della soap di Rai Uno dopo la pausa estiva vedrà un momento d’oro per, che ritroverà un po’ di serenità sia sotto il profilo lavorativo che sotto quello sentimentale.