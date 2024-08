Il naufragio del super yacht Ritrovato anche il corpo di Hannah La famiglia Lynch | Grazie Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Il ritrovamento deldi, la settima vittima deldel veliero Bayesian, segna una svolta. L’ambulanza che trasporta la salma della giovane diciottenne, che si era appena iscritta alla facoltà di Lettere a Oxford perché amava la poesia e il teatro, lascia il molo di Porticello tra il silenzio rispettoso e il dolore dei presenti, dirigendosi verso il cimitero dei Rotoli a Palermo, dove riposa già ildel padre, Mike. Il recupero deldiintroduce la fase più delicata dell’inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese. Nelle prossime ore verranno conferiti gli incarichi per eseguire le autopsie sui corpi delle vittime, esami necessari per chiarire le cause della morte e stabilire eventuali responsabilità penali.