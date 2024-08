Il Domani aumenta le perdite a dieci milioni di euro ma dà 300mila euro ai suoi amministratori

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) Il, il giornale fondato dall’ex patron di Repubblica e di Olivetti ed amministratore delegato della Fiat, Carlo De Benedetti, migliora iricavi macontemporaneamente idebiti. E’ quanto emerge dalla lettura del bilancio della società editoriale richiamata in un articolo di Affari Italiani. E anche qui emerge, seppure in piccolo, il parallelo con Stellantis, atteso che nonostante l’ulteriore perdita di bilancio è stata corrisposta un’indennità di 270milaai componenti del consiglio di amministrazione. LEGGI ANCHE Gasparri: "Questo dossieraggio è cento volte la P2. E a De Benedetti chiedo: non ti vergogni?". De Benedetti torna in pista e fonda il suo nuovo giornale "".