Il Cilento per la vita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Ancor oggi, in epoca di navigazione satellitare, la tradizionale cartina geografica ci parla di comunità rimaste sconosciute per decenni, rimarcando una caratteristica tipica del profondo Sud, esattamente come accade negli angoli più sperduti di Campania e Basilicata, Calabria e Sicilia, Puglia, Molise o Sardegna. Siamo nell’area più meridionale della “Campania Felix”, per dirla con lo storico Plinio il Vecchio, a scoprire un territorio equamente diviso tra i contrafforti dell’appennino meridionale e il blu intenso del Tirreno: eccoli, da nord verso sud, lungo una spettacolare linea di costa, Paestum, Agropoli, Castellabate, Acciaroli, Pollica, Pioppi, Ascea, Marina di Pisciotta, Palinuro, Lentiscosa, San Giovanni a Piro e Sapri.