Grande Fratello Raddoppia | Retroscena Inaspettato!

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilsi potrebbe rivoluzionare dalla prossima stagione: è stato rivelato un. Ecco di cosa si tratta! Una rivoluzione potrebbe arrivare nella prossima stagione televisiva di Canale 5, e riguarda uno dei suoi programmi più amati: il. Questo reality show, ormai appuntamento fisso per milioni di telespettatori, potrebbe riservare unasorpresa nella stagione 2024-2025. Si parla infatti di una possibile doppia edizione del programma, un’idea che sta prendendo piede tra gli autori e i dirigenti di Mediaset. Il successo delè indiscutibile, con ascolti che si mantengono costantemente intorno al 20% di share, nonostante le rigide linee editoriali imposte dall’emittente. La conferma del programma per la prossima stagione, con Alfonso Signorini ancora una volta al timone, non è mai stata in dubbio.