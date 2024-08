Golf | Jiyai Shin in testa a 18 buche dal termine ci prova 12 anni dopo l’ultima vittoria al Women’s British Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) 2008 e 2012. E, forse, 2024.ciancora, non demorde ed è la nuova leader del(AIG per sponsorizzazione) a 18dalla fine.il terzo giro la sudcoreana, 36e 64 successi totali su sei differenti tour, cerca ancora una volta di rinsaldare il suo status di più forte di sempre del suo Paese. Intanto per lei moving day in -5 che la porta a -7 sull’Old Course di St. Andrews. Al secondo posto l’americana Lilia Vu, che da detentrice del trofeo non vuole in alcun modo mollare. E, sebbene oggi giri in 71 (-1), resta lì, a -6, approfittando di una giornata negativa di Nelly Korda. Per la numero 1 del mondo +3 che la fa scendere a -5, con ben sei bogey a sottolineare la sua scarsa verve odierna.