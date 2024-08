Fonseca | Il Milan non difende come squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024)analizza a Dazn la sconfitta delcontro il Parma. Sulla posizione di Musah: «È difficile da spiegare. Penso che il problema non cominci da Musah, ma da più avanti. Penso che in generale difensivamente abbiamo fatto male, lanon, ma anche individualmente abbiamo sbagliato duelli, siamo arrivati tardi, abbiamo lasciato spazio all’altra». È un problema che parte dagli attaccanti? «Sono sempre responsabile per tutto quello che succede, ma mi sembra che sia chiaro che ci sia un problema di atteggiamento difensivo». Sui problemi della: «Penso che sia un po’ tutto. Questaha un problema generale, vedi il Torino. Oggi abbiamo cercato di avere i giocatori per pressare più alto, ma abbiamo avuto problemi. È un problema anche di atteggiamento ed energia».