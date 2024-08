Festival Giornalismo Sportivo a Macerata dal 9 al 13 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 24 agosto 2024) Si scalda la macchina organizzativa di Overtime: atorna a grande richiesta ile Racconto. Dal 9 al 13, nel centro storico della celebre città marchigiana, ci sarà una full-immersion targata Overtime. La Quattordicesima Edizione del “che allena il corpo e la mente” by Pindaro Eventi è pronta a lasciare un’impronta tangibile. Come ogni anno, big dello sport, della cultura e delsono pronti ad illuminare il palcoscenico di Overtime, per 5 giorni da vivere e da gustare fino in fondo. Gli amanti dello sport, come da tradizione, risponderanno all’appello nel migliore dei modi, affollando quel suggestivo centro storico cuore pulsante della cittadina maceratese.