F1 Frederic Vasseur | Pista difficile per noi pensiamo a portare a casa più punti possibile

(Di sabato 24 agosto 2024) Un sabatodi un week end della stessa risma per la Ferrari. Il 15° round del Mondiale 2024 di F1 per la Rossa si sta confermando problematico. Il layout di Zandvoort (Paesi Bassi) non è dei migliori per la SF-24. In più, anche le condizioni particolarmente ventose hanno reso più complessa la situazione per i tecnici della scuderia di Maranello. E così ci si trova a constatare il sesto posto del monegasco Charles Leclerc e l’undicesimo dello spagnolo Carlos Sainz al termine delle qualifiche. Iberico che ha pagato a caro prezzo il problema al cambio della FP2, potendo girare molto poco in vista del time-attack. A fare il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal della Rossa,. “Potevamo forse lottare per il quinto posto con Leclerc, ma siamo in linea con le nostre aspettative.