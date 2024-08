È morto Ottaviano Del Turco figura di spicco del socialismo italiano

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2024) È scomparso all'età di 79 anniDel, ex presidente della Regione Abruzzo e ultimo segretario nazionale del Partito Socialista(PSI). La notizia della sua morte è stata diffusa dal figlio Guido attraverso un commovente post su Facebook: "Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca".Una vita dedicata alla politica e al sindacatoNato il 7 novembre 1944 a Collelongo, in provincia de L’Aquila,Delha dedicato gran parte della sua vita all'attività politica e sindacale. La sua carriera inizia nei ranghi della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), dove nel 1983 assume il ruolo di segretario aggiunto accanto a Luciano Lama, contribuendo significativamente alle battaglie sindacali dell'epoca.