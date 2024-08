Downburst che cos’è il fenomeno meteorologico che ha causato il naufragio del Bayesian

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Palermo, 24 agosto 2024 – Ilè stato travolto "da". "Un evento repentino e improvviso", "non c'era avviso di burrasca" e la barca "poteva stare in rada". A spiegare cosa abbia portato ale all'affondamento del veliero di lusso è stato il sostituto procuratore a Termini Imerese, Raffaele Cammarano, che si occupa delle indagini. Ma cos'è un? E quali sono i rischi? CheunDefinito anche come raffica discendente, ilè unconsistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere una velocità anche superiore ai 100 km/h. Deve il suo nome al meteorologo Tetsuya Theodore Fujita, che lo coniò in seguito a un incidente aereo accaduto nel 1976 e– appunto – da violenti venti di questo tipo.