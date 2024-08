De Rossi | I tifosi siano orgogliosi di Dybala E’ una bella storia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – "Situazione emozionante, ricca di saliscendi. La sua scelta abbiamo visto che reazione ha provocato. L'entusiasmo ci sarebbe stato comunque, e in lui ora vedono uno che ha preso una decisione in funzione dell'amore deinei suoi confronti e della squadra. Queste decisioni sono anche frutto dell'amore che c'è in questa città. E' una, non frequente nel mondo del calcio e idevono essere". Così Daniele De, tecnico giallorosso, in conferenza stampa torna sulla permanenza di Paulodopo il dietrofront e il no all'offerta dell'Al-Qadsiah. (Foto: asroma.com – Sito Web Ufficiale AS Roma)