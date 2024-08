Darmian e Calhanoglu l’Inter batte il Lecce 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 agosto 2024 – E’ convincente evincente il debutto a San Siro delcampione d’Italia in carica. La squadra di Inzaghi ha battuto con buona autorità ilper due a zero con il classico gol per tempo. Buona prestazione dei nerazzurri che hanno messo subito le cose in chiaro dopo cinque minuti, zuccata di, e chiuso i conti a metà ripresa con un rigore di. Senza Lautaro, problema muscolare, è toccato a un discreto Taremi affiancare Thuram, ma l’iraniano non è riuscito a trovare il gol nonostante abbia dimostrato di essersi inserito bene negli schemi nerazzurri. Dalpoche cose e la sensazione di una squdra ancora in costruzione e destinata a una dura e difficile lotta salvezza. Inzaghi già a più tre su Fonseca, sconfitto a Parma, mentre lunedì toccherà a Thiago Motta a Verona.