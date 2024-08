Caritas di Avellino il Vescovo Aiello attua la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito ad ingenerose accuse mosse allaDiocesana in Sede di Consiglio Comunale si sono creati malumori e tensioni tra i responsabili che hanno portato alle dimissioni del direttore in data 12 c.m. Il, apprezzando e sostenendo in pieno l’operato del nuovo Direttore Don Antonio Paradiso, ha cercato di dissuadere il Sacerdote chiedendogli di ritirare le Dimissioni per continuare il servizio intrapreso otto mesi fa, senza risultati. Approfitta di questo momento per confermare la sua stima, quella dei suoi confratelli e di tutti gli operatorial Direttore uscente per la discrezione e la competenza manifestata in questi mesi. Contestualmente affida a tre Diaconi Permanenti della nostra Diocesi la responsabilità dellanominando: Direttore: il Dott.