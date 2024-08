Canoa velocità Mondiali Samarcanda 2024 | dominio degli Atleti Individuali Neutrali nella prima giornata di finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Assegnati i primi cinque titoli aiseniordi, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a, in Uzbekistan, si sono disputate le quattrosulla distanza di 1000 metri, ovvero K1 e C1 femminili e K2 e C2 maschili, oltre all’ultimo atto del K2 500 misto. Nel K1 1000 femminiledella magiara Emese Kohalmi, vittoriosa in 4:03.433, che precede l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Maryna Litvinchuk, seconda in 4:07.277, e la svedese Melina Andeon, terza in 4:07.687. Nel K2 1000 maschile oro aglidi nazionalità bielorussa Mikita Borykau ed Aleh Yurenia, primi in 3:19.104, che precedono gli svedesi Joakim Lindberg e Martin Nathell, d’argento in 3:20.543, ed i tedeschi Felix Daniel Frank e Martin Hiller, di bronzo in 3:21.736.