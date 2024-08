Bayesian affondato | troppe cose non tornano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo 4 giorni di ricerche a 50 metri di profondità nello scafo del, il lavoro di decine di sommozzatori ha consentito il recupero il cadavere del magnate britannico Mike Lynch. Si tratta di uno dei personaggi più in vista a bordo del velieronell’arco di circa 60 secondi la notte del 19 agosto, a poche centinaia di metri dalla costa siciliana, mentre era in rada a Porticello (Palermo). Un violentissima tromba d’aria avrebbe determinato il naufragio, tuttavia gli investigatori vogliono vederci chiaro. Perché, fra le imbarcazioni presenti, soltanto il? Come mai così rapidamente? Basta un evento atmosferico estremo a spiegare tutto? Ci sono stati clamorosi errori del comandante? O c’è qualche cosa di più? Il recupero del corpo di Mike Lynch,col suo. Foto Ansa/Igor PetyxQuello di Mike Lynch è il quinto corpo recuperato.